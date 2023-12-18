С 1 января 2024 года в Самарской области вырастут тарифы на капремонт

Напомним, в конце 2022 года тарифы на капремонт также были проиндексированы: минимальный размер взноса был утвержден в размере 7,92 ₽ с кв. м (было 7,27 ₽) для МКД до пяти этажей и 9,11 ₽ (было 8,36 ₽) для МКД с этажностью шесть этажей и выше.