С 1 января 2024 года в Самарской области вырастут тарифы на капремонт

"Установить на 2024 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на территории Самарской области в расчете на квадратный метр общей площади помещения в МКД, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц:
- для МКД, имеющих этажность до 5 этажей включительно, — 8,63 рубля;
- для МКД, имеющих этажность 6 этажей и выше (в том числе, переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше), — 9,93 рубля.
Контроль за выполнением постановления возлагается на минэнерго и ЖКХ Самарской области. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, в конце 2022 года тарифы на капремонт также были проиндексированы: минимальный размер взноса был утвержден в размере 7,92 ₽ с кв. м (было 7,27 ₽) для МКД до пяти этажей и 9,11 ₽ (было 8,36 ₽) для МКД с этажностью шесть этажей и выше.