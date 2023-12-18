20 индустриальных и промышленных технопарков разрабатывают на Кубани

— Также продолжаем работать над созданием промышленных кластеров в базовых отраслях промышленности региона, в том числе пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, межотраслевого химического и мебельного кластера. Все это даст дополнительные возможности по развитию кооперации предприятий, разработке новых технологий и расширению рынков сбыта, — добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.