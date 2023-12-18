20 индустриальных и промышленных технопарков разрабатывают на Кубани

— Наша основная задача — обеспечить перспективные промышленные проекты необходимой инфраструктурой. Помочь инвесторам подобрать подходящую площадку. Сегодня этот вопрос важно решать поэтапно — развивать сеть индустриальных технопарков на территории Краснодарского края, — отметил Вениамин Кондратьев.
Напомним, на Кубани индустриальные парки открыты в Краснодаре, Динском, Мостовском, Усть-Лабинском, Кавказском районах. В общей сложности на их территории размещены 42 резидента. Еще создают в Армавире, краевой столице, Апшеронском, Динском и Крымском районах.
Пять действующих промпарков и еще один создаваемый включены в реестр Минпромторга РФ. В них вложили десятки млрд рублей.
— Также продолжаем работать над созданием промышленных кластеров в базовых отраслях промышленности региона, в том числе пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, межотраслевого химического и мебельного кластера. Все это даст дополнительные возможности по развитию кооперации предприятий, разработке новых технологий и расширению рынков сбыта, — добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.