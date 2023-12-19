Солнечную и ветряную энергетику планируют создать на Байкале

Глава комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил в интервью «Ведомостям» (16+) о том, что сейчас обсуждается вопрос создания альтернативной энергетики — ветряной и солнечной. С его слов, речь идет об особой экономической зоне в Байкальске, чью концепцию комплексного развития разрабатывает ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.