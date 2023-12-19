Солнечную и ветряную энергетику планируют создать на Байкале

Глава комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил в интервью «Ведомостям» (16+) о том, что сейчас обсуждается вопрос создания альтернативной энергетики — ветряной и солнечной. С его слов, речь идет об особой экономической зоне в Байкальске, чью концепцию комплексного развития разрабатывает ВЭБ.РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как рассказал Дмитрий Кобылкин, еще власти обсуждают возведение инфраструктуры для проведения на Байкале крупных мероприятий, при этом собираются использовать наилучшие доступные технологии.
«Если говорить о том же Байкале, например, то без поддержки местного населения реализовать проекты по сохранению экосистемы невозможно. Никто лучше коренных жителей не знает, что там на самом деле происходит», — заявил Дмитрий Кобылкин.
Между тем схожей позиции с презтдентом РФ придерживается глава Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор региона при обсуждении внесения поправок неоднократно высказывал свою позицию, что изменения должны способствовать интересам граждан и одновременно быть направлены на сохранение экологической уникальности озера.
Также напомним, что депутаты ГД совместно с властями Байкальского региона и научным сообществом в 2022—2023 годах разработали законопроект, который, по их словам, позволит решить ряд острых проблем в Центральной экологической зоне и дать толчок развитию байкальских территорий. Поправки в федеральное законодательство об охране Байкала были приняты в первом чтении.
Тем временем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил скорректировать законопроект о Байкале в части сплошных рубок.