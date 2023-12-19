Вышла ли Алия Назарбаева из связанного с РОП бизнеса, рассказал министр

Ерлан Нысанбаев сообщил, что РОП сегодня на 100% государственное предприятие.
«До этого это было частное предприятие, и, наверное, было ее предприятие, я точно не знаю. И на сегодняшний день, официально заявляю, ни к одному предприятию, как по мусороуправлению, так и по переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения», — заявил глава Минэкологии.
Дело «Оператора РОП»
Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО «Оператор РОП» вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.
Отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО «Оператор РОП» были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.
19 января работа «Оператора РОП» по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации — АО «Жасыл даму».
В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев — их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора «Оператора РОП» — правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.
1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО «Оператор РОП». В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и «Оператора РОП» хотели похитить 180 млрд тенге.
Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО «Оператор РОП» объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.
6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу «Оператора РОП» — адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.
Позже депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу «Оператора РОП», публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований.
Через некоторое время в Генпрокуратуре заявили, что Алия Назарбаева по делу «Оператора РОП» не допрашивалась. Также в конце ноября официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов отвечал, почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу об «Операторе РОП», хотя в суде на нее указывали как на конечного бенефициара. По его словам, в ходе проведения расследования никто из участников процесса не говорил о причастности Назарбаевой к «Оператору РОП».