Вышла ли Алия Назарбаева из связанного с РОП бизнеса, рассказал министр

Через некоторое время в Генпрокуратуре заявили, что Алия Назарбаева по делу «Оператора РОП» не допрашивалась. Также в конце ноября официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов отвечал, почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу об «Операторе РОП», хотя в суде на нее указывали как на конечного бенефициара. По его словам, в ходе проведения расследования никто из участников процесса не говорил о причастности Назарбаевой к «Оператору РОП».