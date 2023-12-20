В Крыму курица подешевела на 20%

В Крыму стоимость куриной тушки и филе по сравнению с прошлой неделей снизилась на 20 процентов, сообщила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.
По сравнению с прошлой неделей мы наблюдаем динамику снижения стоимости на тушку куриную, а также на филе куриное, более чем на 20 процентов. В денежном эквиваленте это более 100 рублей.
Как ранее писал сайт KP.RU, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области. В Крыму специалисты ФАС выявили нарушения со стороны двух компаний. По информации ведомства, оба производителя допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц.