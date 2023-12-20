Рост тарифов на поливную воду ожидается в Казахстане

«Тариф на питьевую воду утверждается, работа ведется местными исполнительными органами, по поливной воде тарифы мы работаем с антимонопольным комитетом. На сегодняшний день с 1 января средневзвешенный тариф увеличивается на Т1», — заявил Нуржигитов в кулуарах мажилиса в среду.
По его словам, увеличение тарифа позволит увеличить заработную плату работников на 25%, средняя заработная плата составит около Т211 тыс.
«Мы дополнительно в течение пяти лет привлечем более Т100 млрд в реконструкцию и ремонт ирригационных систем», — сказал министр.
У него поинтересовались, прогнозировали ли власти то, как отразится рост тарифов на Т1 на стоимости конечной продукции, например, овощей, фруктов и мяса.
«У минсельхоза есть программа субсидирования поливной воды от 50% до 85%», — сказал Нуржигитов.