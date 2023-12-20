Рост тарифов на поливную воду ожидается в Казахстане

«Тариф на питьевую воду утверждается, работа ведется местными исполнительными органами, по поливной воде тарифы мы работаем с антимонопольным комитетом. На сегодняшний день с 1 января средневзвешенный тариф увеличивается на Т1», — заявил Нуржигитов в кулуарах мажилиса в среду.