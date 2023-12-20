Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столицы за 2022 год

«Расходы на реализацию программы “Столичное здравоохранение” за счет средств бюджета составили 558 млрд руб., с учетом средств обязательного медицинского страхования — 869 млрд. Выполнено 185 тыс. высокотехнологичных операций, в том числе с применением инновационных методов лечения, это на 13 тыс. больше, чем в 2021 году, и в 5,5 раза больше, чем в 2010 году», — сказала Зяббарова.