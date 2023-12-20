Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столицы за 2022 год

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, основные приоритеты, заложенные в утвержденном бюджете Москвы на 2022 год, были реализованы: обеспечена социальная направленность бюджета, все установленные социальные обязательства выполнены в полном объеме, продолжена реализация ключевых проектов по развитию систем здравоохранения и образования, созданию современных объектов городской инфраструктуры для улучшения качества жизни горожан», — отметила в ходе заседания Мосгордумы руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.
Согласно документу, исполнение бюджета Москвы в 2022 году по доходам составило более 3 трлн 654 млрд руб., расходам — около 3 трлн 601 млрд руб. Расходы на реализацию государственных программ Москвы исполнены в сумме 3 трлн 425,8 млрд руб., 53% средств использованы на расходы социальной направленности.
«Расходы на реализацию программы “Столичное здравоохранение” за счет средств бюджета составили 558 млрд руб., с учетом средств обязательного медицинского страхования — 869 млрд. Выполнено 185 тыс. высокотехнологичных операций, в том числе с применением инновационных методов лечения, это на 13 тыс. больше, чем в 2021 году, и в 5,5 раза больше, чем в 2010 году», — сказала Зяббарова.
По ее словам, также было продолжено масштабное обновление медицинской инфраструктуры, стартовала программа модернизации молочно-раздаточных пунктов, обновлялись специализированные медицинские учреждения.
«Москва обеспечила безусловное выполнение всех имеющихся социальных обязательств, сохранены действующие льготы и программы поддержки жителей. Поддержку от города на сегодня получают около 4,5 млн человек — каждый третий москвич. Всего на оказание мер социальной поддержки направлено 592 млрд руб.», — добавила руководитель департамента финансов Москвы.
По словам Елены Зяббаровой, как и в предыдущие периоды, значительный объем инвестиций, 482 млрд руб., был направлен на развитие транспортной инфраструктуры. «В парк городского наземного пассажирского транспорта поступили 62 электробуса, 295 автобусов и 43 трамвая, а Московскому метрополитену в отчетном году поставлено 272 вагона и семь составов для МЦД-3. Всего на обновление подвижного состава направлено 75,5 млрд руб.», — пояснила Зяббарова.
Она добавила, что расходы на поддержку промышленности и предпринимательства составили более 100 млрд руб. По словам руководителя департамента финансов столицы, набранные в предыдущие годы темпы реализации планов развития города в 2022 году были сохранены, финансирование мероприятий городских программ обеспечивалось в полном объеме.