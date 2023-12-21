В Воронежской области снова подорожали яйца

За неделю с 11 по 17 декабря в Воронежской области вновь выросли цены на куриные яйца — на 7,38%, или на 8,88 рубля в абсолютных цифрах. К понедельнику, 18 декабря, их средняя стоимость достигла 129,27 рубля за десяток. Данные опубликовал Воронежстат. К середине декабря также изменились цены на ряд других продуктов, которые представлены на новогоднем столе. Их средняя стоимость за 1 кг составила:
вареная колбаса — 380,42 рубля, снижение цены — 27,47 рубля;
свежие огурцы — 199,03 рубля, рост цены — 18,35 рубля;
помидоры — 178,62 рубля, рост цены — 8,77 рубля;
сливочное масло — 828,01 рубля, рост цены — 12,09 рубля.
На прошлой неделе министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что куриные яйца могут начать дешеветь после Нового года, для этого есть все основания. Глава Минсельхоза РФ добавил, что яйца считаются сезонным продуктом, и в это время года они всегда дорожают.