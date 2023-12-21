В Воронежской области снова подорожали яйца

За неделю с 11 по 17 декабря в Воронежской области вновь выросли цены на куриные яйца — на 7,38%, или на 8,88 рубля в абсолютных цифрах. К понедельнику, 18 декабря, их средняя стоимость достигла 129,27 рубля за десяток. Данные опубликовал Воронежстат. К середине декабря также изменились цены на ряд других продуктов, которые представлены на новогоднем столе. Их средняя стоимость за 1 кг составила: