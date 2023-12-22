В РЖД сообщили, что прорабатывают возможность посадки в поезд по QR-коду

«Процесс посадки пассажира по документу у перевозчиков хорошо отработан, пассажиру в 99% случаев даже не нужно распечатывать билет. При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении “Госуслуги”, — сообщили в пресс-службе, добавив, что такая возможность для пассажиров будет сугубо добровольной и “ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет”.