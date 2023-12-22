В Свердловской области подорожает ГВС и отопление

Предполагается, что с 1 июля 2024 года свердловчане, находящиеся в зоне обслуживания «Химмаш Энерго», станут платить за кубический метр воды 68,98 ₽ — это на 8,26 ₽ больше, чем сейчас. Стоимость отопления вырастет на 225,98 ₽ за Гкал, до 1 887,46 ₽