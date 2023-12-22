В Свердловской области подорожает ГВС и отопление

В Свердловской области в июле 2024 года подорожают горячее водоснабжение и отопление. Уровень повышения цен определила Региональная энергетическая комиссия (РЭК).
Предполагается, что с 1 июля 2024 года свердловчане, находящиеся в зоне обслуживания «Химмаш Энерго», станут платить за кубический метр воды 68,98 ₽ — это на 8,26 ₽ больше, чем сейчас. Стоимость отопления вырастет на 225,98 ₽ за Гкал, до 1 887,46 ₽
Клиенты «Т Плюс» станут платить на 5,15 ₽ за кубометр воды больше — цена поднимется до 42,88 ₽ Отопление же подорожает на 217,47 ₽, до 2 482,54 ₽ за Гкал.
Ранее РЭК Свердловской области подняла цены на вывоз мусора в 2024 году.