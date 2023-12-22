В мэрии назвали количество долгостроев в Новосибирске

— По состоянию на декабрь 2023 на территории Новосибирска находятся 22 «проблемных» многоквартирных дома, застройщики — банкроты, которые не исполнили своих обязательств перед гражданами, вложивших в их строительство денежные средства, — сообщили в пресс-центре в городской администрации.
По механизмам восстановления прав объекты разделены на следующие группы:
1 группа — строительство домов завершается силами ЖСК с привлечением средств от масштабных инвестиционных проектов: улица Ивлева, 160, улица 1-я Родниковая, 24/7, микрорайон Закаменский, 16, улица Дуси Ковальчук, 378/1 стр. № 1 (по ГП), улица Есенина, 67 стр., улица Немировича-Данченко, 16/2 стр., улица Красина, 54/1, улица Титова, 253 стр. № 7 (по ГП);
2 группа — права граждан восстанавливаются новым строительством с привлечением инвестиций и сменой застройщика, либо путем передачи жилых помещений гражданам по постановлению мэрии Новосибирска от 26.02.2018 № 709: улица Титова, 253 стр. (№№ 6, 8, 12 по ГП), улица Петухова, 6/6;
3 группа — объекты, способ завершения которых зависит от принятия решения Арбитражного суда Новосибирской области или ППК «Фонд развития территорий»: улица Дуси Ковальчук, 242 стр., (2 оч. — б/с 5,6,7), улица Сибирская, 30а, улица Кропоткина, 104а, улица Связистов, 161/1 стр., № 1 (по ГП), улица Дуси Ковальчук, 242/1;
4 группа — объекты переданы в ППК «Фонд развития территорий» для завершения строительства: микрорайон Закаменский, 11 стр., микрорайон Закаменский, 13 стр., улица Вилюйская, 5 стр. № 5 (по ГП), улица Вилюйская, 5 стр. № 6 (по ГП), улица Дуси Ковальчук, 378/1 стр., № 2 (по ГП).
В мэрии добавили, что восстановление прав граждан, вложивших деньги в строительство объектов, указанных в группах 1,2,4, планируется в 2023 — 2024 годах.
Срок восстановления прав граждан, вложившихся в строительство объектов, указанных в группе 3, зависит от решений Арбитражного суда Новосибирской области и ППК «Фонд развития территорий».
Ранее «Прецедент» сообщал, что строительство станции метро «Спортивная» продлили до лета 2024 года. Редакция также писала о том, что в Минстрое пообещали решить проблемы обманутых дольщиков «Дискуса».
Егор САФРОНОВ.