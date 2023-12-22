В мэрии назвали количество долгостроев в Новосибирске

— По состоянию на декабрь 2023 на территории Новосибирска находятся 22 «проблемных» многоквартирных дома, застройщики — банкроты, которые не исполнили своих обязательств перед гражданами, вложивших в их строительство денежные средства, — сообщили в пресс-центре в городской администрации.