Сотрудники АвтоВАЗа получили награды за вклад в развитие промышленности

«Мы выполнили все задачи, которые перед нами ставили государство, правительство, совет директоров. Я хотел бы поблагодарить за помощь всех, кто поддерживал АвтоВАЗ на этом пути: и президента нашей страны, правительство Российской Федерации, отраслевое министерство, лично нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. И конечно, особая благодарность — нашим ветеранам. Многие до сих пор душой болеют за наш коллектив, наш завод, помогают нам своим опытом и мудростью. Сегодня у нас самая сильная и профессиональная команда во всем автопроме».