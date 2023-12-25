С 1 января прожиточный минимум на душу населения в Башкирии составит 13753 рубля

Согласно постановлению правительства, с 1 января будущего года прожиточный минимум на душу населения составит в регионе 13 753 рубля. Для трудоспособного населения — 14 991 рубль; для пенсионеров — 12 530 рублей, для детей — 13 340 рублей.
«Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости семьи, уточнили в минтруде Башкирии. — Размеры выплат и пособий, к примеру, для нуждающихся семей с детьми, зависят также от этой величины».
Как сообщал ранее «Башинформ», семьи, у которых в декабре истекает срок выплаты единого пособия, могут до конца месяца подать заявление в Социальный фонд, чтобы получать средства в 2024 году.