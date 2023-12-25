Минобороны РФ взыскало с РКЦ «Прогресс» 30,2 млн рублей

Самарский завод должен будет выплатить в пользу Министерства обороны России 30,2 млн руб. вместо 60,4 млн. руб., которые требовал истец. Решение содержится в картотеке судебных дел.



По данным суда, 5 марта марте 2016 года стороны подписали госконтракт на опытно-конструкторскую работу «Матрица» для нужд профильного министерства в 2016 — 2020 годах. Позже Минобороны РФ пришло к выводу, что исполнитель не выполнил четвертый и пятый этап работ за 118 и 79,6 млн руб. соответственно.



Заказчик насчитал исполнителю неустойку в размере 60,4 млн. руб. и обратился в суд. В мае текущего года арбитраж Москвы постановил частично удовлетворить иск и взыскать с РКЦ «Прогресс» 30,2 млн руб. Это решение устояло и в апелляционной инстанции.



Георгий Портнов.