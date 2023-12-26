Обновленный МС-21 из Иркутска должен завершить сертификацию до конца 2024-го

МС-21 в обновленном облике должен завершить процедуру сертификации до конца следующего года. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что темпы загрузки производства также сохраняются: в 2024 году планируется выпустить шесть МC-21, пишет ИА IrkutskMedia.