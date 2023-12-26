Обновленный МС-21 из Иркутска должен завершить сертификацию до конца 2024-го

МС-21 в обновленном облике должен завершить процедуру сертификации до конца следующего года. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что темпы загрузки производства также сохраняются: в 2024 году планируется выпустить шесть МC-21, пишет ИА IrkutskMedia.
Также в следующем году планируется производство 20 ближнемагистральных самолетов SJ-100, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил президенту страны Владимиру Путину о планах Иркутского авиазавода по созданию лайнеров МС-21. С его слов, работы на предприятии идут полным ходом. Шесть бортов намерены выпустить в 2024 году.
Подчеркнем, что в настоящий момент создают полностью импортонезависимую версию самолета МС-21−300. Тем временем стало известно, что 1,14 млрд рублей дополнительно направят на производство МС-21 в следующем году. Средства намерены заложить в федеральном бюджете.
Между тем импортные комплектующие в российских самолетах Ту-214, МС-21 и Superjet собираются заместить на отечественные в ближайшие два года. Такое заявление сделал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.