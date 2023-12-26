В Москве открылся центр «Профессии будущего»

«Мы создали этот центр, потому что понимаем, что одна из главных проблем — это не здания, не оборудование, а люди. И сейчас предприятия, которые раньше уезжали из Москвы, снова возвращаются, создают производства. Вернулись из-за отсутствия кадров, людей. И наша задача как раз привлечь людей, дообучить их до необходимого уровня», — сказал Собянин.