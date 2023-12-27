До международного аэропорта Уфы проложат железнодорожные пути

В столице Башкирии планируется создать внутригородское железнодорожное сообщение до международного аэропорта «Уфа». Об этом сообщил министр транспорта РБ Александр Клебанов.
Проект «Южный железнодорожный обход города Уфы» должен будет существенно увеличить пассажиропоток на железнодорожных перевозках на маршрутах Иглино — Аэропорт Уфа и Дема — Уфа — Дема.
«Перспективное время в пути по маршрутам следования будет составлять от 50 минут. Соответственно, 34 дополнительно назначаемые пары поездов будут выполнять движение с интервалом в 15 минут», — прокомментировал министр.
В этом году по проекту уже разработали технико-экономическое обоснование.
Всего на расширение транспортных артерий в Уфимской агломерации власти хотят привлечь более 18 млрд рублей и создать более шести тысяч рабочих мест.