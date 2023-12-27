ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске

Специалисты ФАС установили виновных в увеличении цен на куриные яйца в супермаркетах Новосибирска. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В результате проверки было установлено, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке реализации яйца, — говорится в сообщении.
В октябре 2023 года ФАС выявило повышение оптовых цен с 31% до 40%. Теперь компаниям грозят штрафы.
Напомним, в середине декабря с полок новосибирских магазинов пропали куриные яйца. Тогда продавцы заявили об уменьшении поставок продукта. Вскоре новосибирцы заметили поштучную продажу яиц. За яйцо придется заплатить 9,90 рублей.