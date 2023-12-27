ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске

— В результате проверки было установлено, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке реализации яйца, — говорится в сообщении.