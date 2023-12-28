«На нас давят и штрафуют»: директор перевозчика «ДАЛЬАТП» в Лесозаводске прокомментировал забастовку

Не угасает в Приморье история с автобусами, которая развернулась в Лесозаводске. В редакцию «Комсомольской правды — Владивосток» поступило письмо от перевозчика ООО «ДАЛЬАТП», в котором сложившаяся ситуация рассказана с другой точки зрения. Подробности — в материале.
Предыстория
Транспортная забастовка началась 26 декабря. Пять пассажирских автобусов вышли на маршрут позже обычного. По предварительной информации, произошла она из-за невыплаты зарплаты сотрудникам.
На следующий день, как сообщила администрация Лесозаводского ГО, перевозчик вывез автобусы из города, и больше 30 тысяч жителей под Новый год остались без транспорта:
«Руководство округа занимается данной проблемой с участием прокуратуры. Стараемся максимально оперативно найти замену. Понимаем ваше неудобство и просим отнестись с терпением».
Прокуратура не осталась в стороне и вмешалась в историю, была организована проверка. По информации ведомства, ранее работники организации по данному вопросу жалобы не писали, однако еще в ноябре 2023 года всплыли на поверхность несколько нарушений в деятельности компании.
Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Другая сторона медали
В письме, которое пришло в редакцию от имени генерального директора «ДАЛЬАТП» Евгения Чуприна, изложен иной взгляд на ситуацию. По словам представителя компании, за счет собственных средств организация приобрела в лизинг новые автобусы, качество которых оценили приморцы. Хорошими изменения стали не только для пассажиров, но и для сотрудников, которые восприняли это как стимул для улучшения своей работы, а это в свою очередь сказалось на увеличении их зарплаты.
«Однако успешная деятельность предприятия и его развитие стало причиной применения административного давления конкурентами с использованием сотрудников контролирующей службы — Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», — указано в письме.
Гендиректор привел в пример одну из ситуаций. Якобы инспектор отдела автодорожного и автотранспортного надзора МТУ Ространснадзора по ДФО оформил постановление о штрафе в адрес компании в размере 300 000 рублей за отсутствие карты маршрута № 562. Однако Евгений Чуприн утверждает, что она официально оформлена Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморья на ООО «ДАЛЬАТП» и информация об этом есть в открытом реестре на сайте ведомства.
«Но никакие меры не были предприняты. Игнорирование ситуации органами государственной власти за эти два года (с 2022 по 2023) привело к тому, что на счета ООО “ДАЛЬАТП” наложили арест и это парализовало хозяйственную нашу деятельность. Мы всегда вовремя платили зарплату. Именно после выплаты сотрудникам заработной платы средств в декабре сложилась ситуация, что на обеспечение автобусов топливом и запчастями не осталось средств».
По словам гендиректора, автобусы никто не угонял, они находятся на основной базе компании, проходят техосмотр и готовятся к выходу на линию. Организация бросила все силы и средства на то, чтобы сохранить рабочий коллектив и продолжить выполнять рейсы в другие районы Приморья.
«В случае дальнейшего применения административного давления на предприятие, возбуждение административных или уголовных дел следующим этапом будет банкротство, что оставит без работы многие семьи. А без транспортного обслуживания останутся население Дальнереченского, Ханкайского, Михайловского, Кировского, Красноармеского районов Приморского края, а также жители нескольких районов Хабаровского края».
До сих пор непонятно, помогала ли все-таки мэрия организации в обновлении автобусного парка. И продолжит ли администрация сотрудничество с перевозчиком. Чтобы получить ответы на эти вопросы, редакция отправила запрос.