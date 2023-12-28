«На нас давят и штрафуют»: директор перевозчика «ДАЛЬАТП» в Лесозаводске прокомментировал забастовку

В письме, которое пришло в редакцию от имени генерального директора «ДАЛЬАТП» Евгения Чуприна, изложен иной взгляд на ситуацию. По словам представителя компании, за счет собственных средств организация приобрела в лизинг новые автобусы, качество которых оценили приморцы. Хорошими изменения стали не только для пассажиров, но и для сотрудников, которые восприняли это как стимул для улучшения своей работы, а это в свою очередь сказалось на увеличении их зарплаты.