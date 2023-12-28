Бензин в Омской области оказался почти самым дешевым в Сибири

Если говорить более детально, средняя цена литра АИ-92 в СФО составляет 49,05, в РФ — 50,26 рублей, в Омской области — 47,61 рубль как гласят данные Росстата. Эта марка бензина дешевле, чем в Омской области, лишь в Томской области, причем на одну копейку (47,60 рублей). К примеру, в Новосибирской области он стоит 48,57 рублей за литр. Наиболее дорогое топливо в Республике Тыва — 57,56 рублей.