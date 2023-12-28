Бензин в Омской области оказался почти самым дешевым в Сибири

Так, согласно данным статистиков, средняя стоимость автомобильного бензина в Сибирском федеральном округе составляет 52,96 рублей за литр, по России — 54,62. В Омской области же — 52,70 рублей.
Если говорить более детально, средняя цена литра АИ-92 в СФО составляет 49,05, в РФ — 50,26 рублей, в Омской области — 47,61 рубль как гласят данные Росстата. Эта марка бензина дешевле, чем в Омской области, лишь в Томской области, причем на одну копейку (47,60 рублей). К примеру, в Новосибирской области он стоит 48,57 рублей за литр. Наиболее дорогое топливо в Республике Тыва — 57,56 рублей.
АИ-95 в СФО стоит в среднем 52,66 рублей за литр, в РФ — 54,89 рублей, в Омской области — 51,73 рубля, согласно статистическим данным. Более доступный бензин наблюдается в Алтайском крае (51,39 рублей за литр) и Томской области (50,49 рублей за литр). В Новосибирской области литр стоит 52,03 рубля. Самый дорогой бензин отмечается также в Республике Тыва (60,20 рублей за литр).