Размер имеет значение: Как жителю Молдовы выбить максимальную компенсацию за коммуналку, если он ею недоволен

Бенефициар должен запросить у Государственной налоговой службы за период 2022—2023 годов справку о доходах физических лиц, выданных в 2022 году для всех участников, включенных в запрос на компенсацию. Он также должен представить с работы справку-подтверждение всех видов вознаграждений/выплат, предоставленных работодателем за 2022−2023 год. А из Национальной кассы социального страхования необходимо предоставить выписку со счета бенефициара за период 2022—2023 годов в отношении всех социальных выплат для всех включенных в запрос участников, которую можно получить в личном кабинете бенефициара или запросить в территориальных кассах органов социальной защиты. Из кадастрового органа должна быть представлена информация о жилых помещениях, принадлежащих участникам, включенным в заявление из кадастра по состоянию на 1 ноября 2023 года, а также из кредитных бюро о последнем платеже по договору ипотечного кредита, осуществленном в мае — октябре, действовавшего (активы) в октябре 2023 года (при условии погашения ипотечного кредита). Также запрашиваются другие подтверждающие справки от государственных органов относительно льгот, полученных всеми лицами, включенными в запрос на компенсацию.