Размер имеет значение: Как жителю Молдовы выбить максимальную компенсацию за коммуналку, если он ею недоволен

Жители Молдовы, не согласные со степенью энергетической уязвимости, присвоенной системой, и показателями, которые учитываются при установлении степени уязвимости на основании информации, представленной в приложении, могут подать заявление в Министерство труда и социальной защиты. Если заявитель не согласен с ответом учреждения, он может подать в министерство и предварительное заявление о повторном рассмотрении запроса, а если и этот ответ его не удовлетворит, он может обратиться в суд по административным делам, передает IPN.
В ходатайстве, подаваемом в МТСЗ, должны быть указаны IDNP лица, подавшего заявление о компенсации, копии счетов-фактур за коммунальные услуги за все месяцы отопительного сезона 2023−2024 годов (ноябрь 2023 года — март 2024 года). В результате учреждение рассмотрит запрос, зарегистрированный в канцелярии министерства, и по данным Информационной системы «Энергоуязвимость» представит в соответствии с Административным кодексом Республики Молдова в течение 30 календарных дней ответ на обращение с расчетами для установления степени энергетической уязвимости.
Целью этого заявления является дополнительное рассмотрение решения об установлении степени энергетической уязвимости, при этом заявитель должен представить в зависимости от проблемы документы, подтверждающие доходы, все получаемые льготы, данные о жилых помещениях, состоящих в кадастре по состоянию на 1 ноября 2023 года. Также необходимо представить данные о последнем платеже по договору ипотечного кредита, заключенному в период с мая по октябрь, действовавшему (активы) в октябре 2023 года
Бенефициар должен запросить у Государственной налоговой службы за период 2022—2023 годов справку о доходах физических лиц, выданных в 2022 году для всех участников, включенных в запрос на компенсацию. Он также должен представить с работы справку-подтверждение всех видов вознаграждений/выплат, предоставленных работодателем за 2022−2023 год. А из Национальной кассы социального страхования необходимо предоставить выписку со счета бенефициара за период 2022—2023 годов в отношении всех социальных выплат для всех включенных в запрос участников, которую можно получить в личном кабинете бенефициара или запросить в территориальных кассах органов социальной защиты. Из кадастрового органа должна быть представлена информация о жилых помещениях, принадлежащих участникам, включенным в заявление из кадастра по состоянию на 1 ноября 2023 года, а также из кредитных бюро о последнем платеже по договору ипотечного кредита, осуществленном в мае — октябре, действовавшего (активы) в октябре 2023 года (при условии погашения ипотечного кредита). Также запрашиваются другие подтверждающие справки от государственных органов относительно льгот, полученных всеми лицами, включенными в запрос на компенсацию.
По итогам рассмотрения предварительной заявки вместе с приложенными к ней документами для подтверждения, министерство направит заявителю ответ о выводах и принятом решении об установлении степени энергетической уязвимости.
В ситуации, когда заявитель не согласен с решением, вынесенным министерством, даже после процедуры повторного рассмотрения предварительного заявления, он может обжаловать решение и ответ министерства в административном суде. Это право действует после повторного рассмотрения предварительного запроса.