Правительство разрешило выпускать аналог датского препарата от диабета в России

Выпуск препарата с семаглутидом могут осуществлять фармацевтические компании «Герофарм» и «Промомед». Решение одобрить производство объясняется «крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан».
Оземпик (семаглутид) назначают пациентам с сахарным диабетом II типа для снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений, препарат уменьшает уровень глюкозы в крови.
Осенью 2022 г. Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок оземпика в Россию. Поступать в страну он должен был до декабря этого года, рассказывал «Ведомостям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
В начале декабря заместитель гендиректора по коммерции дистрибутора «Протек» Денис Красильников сообщил, что компания намерена до конца текущего года начать поставки аналога датского препарата оземпик.