В Екатеринбурге выросли цены на бензин и дизель

Так, житель Екатеринбурга рассказал порталу Е1, что с начала декабря дизель подорожал почти на два рубля. 1 декабря его стоимость составляла 63,63 рубля, а 29 декабря — уже 65,37 рублей.
Подорожал и бензин. На АЗС «Лукойл» на Черепанова литр 92-го обойдется в 51,2 рубля (на 45 копеек больше, чем неделю назад), 95-го — 55,81 рубля (+45 копеек). А вот на заправке на Московской бензин пропал.
На горячей линии «Лукойла» на звонок журналистов не ответили. Ранее в компании сообщали о сложностях с поставками топлива.
Ранее глава независимого топливного союза Павел Баженов выступил с критикой россиян, недовольных ростом цен на бензин, напоминает телеканал 360. По его словам, Россия все еще остается страной с самыми низкими ценами на топливо.