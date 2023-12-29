В Екатеринбурге выросли цены на бензин и дизель

Подорожал и бензин. На АЗС «Лукойл» на Черепанова литр 92-го обойдется в 51,2 рубля (на 45 копеек больше, чем неделю назад), 95-го — 55,81 рубля (+45 копеек). А вот на заправке на Московской бензин пропал.