Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля

С этого числа будет произведен перерасчет трудовых пенсий в сторону повышения в среднем на 10%.
В целом же на выплату пенсий в феврале будущего года будет направлено 1,8 миллиарда рублей. При этом, согласно указу, дополнительные расходы в связи с повышением составят 166 миллионов рублей.
В 2023 году трудовые пенсии повышали дважды — с 1 мая и с 1 сентября. В обоих случаях — на 5%. Это касалось всех видов трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, в случае потери кормильца, по инвалидности.
В данный момент средний размер пенсии по возрасту неработающего гражданин составляет 737 рублей. Таким образом, после февральского повышения эта сумма будет на уровне около 810 рублей.
Кроме того, в нынешнем году поднимали социальные пенсии и «возрастные» доплаты, размер которых зависит от бюджета прожиточного минимума (БПМ).
В 2024 году в среднем пенсии по возрасту планируют повысить на 15%, заявляла ранее глава Минтруда Ирина Костевич. Получателями этого вида социальных выплат будет около 2,4 миллиона человек.