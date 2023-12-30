«Плоские тарифы» Аэрофлота будут доступны хабаровчанам и в 2024 году

Авиакомпания Аэрофлот продлевает действие программы «плоских» тарифов на 2024 год. Направления перелета для дальневосточников останутся неизменными, однако в октябре следующего года ожидается повышение стоимости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, на рейсах Аэрофлота по выгодной цене хабаровчане смогут отправиться из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Калининград. Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по «плоским» тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года.
— По условиям тарифа в стоимость включено одно место багажа. Приобрести билеты можно на любую дату с 1 января по 30 сентября 2024 года. Перевозку необходимо оформить в течение 24 часов с момента бронирования. Детям до 12 лет, которые путешествуют вместе со взрослыми на отдельном месте, предоставляется дополнительная скидка 15%. Участникам программы «Аэрофлот Бонус» за перелёт начисляется 25% миль. Изменение условий перевозки и возврат возможны с дополнительной оплатой, — сообщили в пресс-службе перевозчика.