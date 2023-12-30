«Плоские тарифы» Аэрофлота будут доступны хабаровчанам и в 2024 году

Авиакомпания Аэрофлот продлевает действие программы «плоских» тарифов на 2024 год. Направления перелета для дальневосточников останутся неизменными, однако в октябре следующего года ожидается повышение стоимости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Так, на рейсах Аэрофлота по выгодной цене хабаровчане смогут отправиться из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Калининград. Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по «плоским» тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года.