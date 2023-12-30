Бастрыкин потребовал доклад по расселению пермяков из аварийного дома

«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре. Об установленных обстоятельствах и проделанной работе по восстановлению жилищных прав главе комитета доложит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин», — сообщили в telegram-канале СК.