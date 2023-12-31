Москва выделила в 2023 году 35 участков для строительства железнодорожной инфраструктуры

«В этом году город предоставил ОАО “Российские железные дороги” в аренду земельные участки, на которых построят новые объекты и проведут реконструкцию существующих. За этот год с компанией заключили 35 договоров на 5,2 га земли. Всего за последние два года город выделил “РЖД” более 300 участков общей площадью свыше 20 га», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.