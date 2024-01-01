Эксперты ЕАБР назвали причину замедления роста зарплат в Беларуси

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Реальная заработная плата в Беларуси продолжает расти высокими темпами, отмечается в еженедельном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
В то же время в ноябре 2023 года рост был не таким динамичным, как в октябре: соответственно 13,6% и 15,9% (годовой уровень).
«Некоторое замедление связано с более высокими темпами роста инфляции в годовом выражении в ноябре 2023 года. С 1 января 2024 г. планируется увеличение минимальной заработной платы на 13%», — считают в ЕАБР.
В начале 2023 года в Беларуси сохранилась тенденция снижения темпов инфляции, но осенью она стала расти: если в сентябре годовой уровень составил 2%, то в ноябре — 5,4%. Это предсказывали аналитики ЕАБР, одна из основных причин такого явления — восстановление спроса вкупе с ростом доходов граждан.
Под конец 2023 года ЕАБР выпустил большой прогноз, в котором сказано, что в 2024 году в Беларуси, а также в России ожидается замедление роста экономик после периода ускоренного восстановления.
По мнению аналитиков банка, одна из основ экономического роста Беларуси — это промышленное производство. На агросекторе негативно отразился низкий урожай зерновых культур на 10,8% год к году. В секторе грузоперевозок сохраняется спад из-за санкций. В IT-отрасли также есть негативный эффект от санкций и релокации части белорусских компаний и специалистов.
В прогнозе говорится, что рост ВВП в 2024 году может составить 2%, инфляция — 8%, среднегодовой курс доллара — 3,25 рубля.
«Рост экономики замедлится в силу завершения восстановительного периода и сохранения ограничений на стороне предложения (сокращение занятости, усложнение цепочек поставок и доступа к технологиям)», — сказано в прогнозном документе.