Эксперты ЕАБР назвали причину замедления роста зарплат в Беларуси

По мнению аналитиков банка, одна из основ экономического роста Беларуси — это промышленное производство. На агросекторе негативно отразился низкий урожай зерновых культур на 10,8% год к году. В секторе грузоперевозок сохраняется спад из-за санкций. В IT-отрасли также есть негативный эффект от санкций и релокации части белорусских компаний и специалистов.