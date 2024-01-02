СМИ: в ЕС ускорили откачку из ПХГ на Украине из-за увеличения спроса

Как отмечает издание, газохранилища Украины превышают по объему любые европейские. По данным Argus Media, в ноябре из них откачивали по 10,7 миллиона кубометров газа в день, в декабре же из-за падения температур этот объем увеличился до 26 миллионов кубометров в день. Большая часть газа поступила в Польшу, остальной объем был использован в Молдавии, Словакии и Венгрии.