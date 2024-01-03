Минфин Беларуси продолжает выплаты в рублях по евробондам

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Очередной процентный доход по белорусским еврооблигациям выплачен в рублях, сообщило Министерство финансов Беларуси.
«Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО “АСБ Беларусбанк”, — говорится в сообщении.
Речь идет о выпуске Belarus-2027, по которому был установлен доход около 7,6% годовых. Погашение бумаг ожидается в июне 2027 году. Общий объем выпуска — 600 миллионов долларов.
Ранее Минфин неоднократно сообщал о перечислении дохода в рублях по аналогичным бумагам. В 2022 году белорусские власти заявили, что страна не может гарантировать полноту и своевременность перечисления средств держателям еврооблигаций в инвалюте. По этой причине было решено выплачивать купон в белорусских рублях, переводя их на спецсчета в Беларусбанке.
«Доступ к счету (в Беларусбанке — Sputnik) обеспечен для установленного эмиссионной документацией платежного агента — “Citibank N.A. London Branch”, — заверяли ранее в Минфине.
Кроме того, ранее были проблемы с выплатами дохода по гособлигациям в иностранной валюте российским держателям. Некоторые инвесторы из РФ не хотели получать проценты в белорусских рублях и даже пытались судиться с республикой.
В 2023 году глава Центробанка России Эльвира Набиуллина обсуждала эту тему на консультациях с Минфином Беларуси. По итогам она заявила, что еврооблигации республики — иностранные ценные бумаги, а Банк России не может напрямую регулировать и контролировать выплаты по ним.
На днях Минфин Беларуси сообщил, что начинает выплаты российским держателям по одному из выпусков евробондов через Национальный расчетный депозитарий (Россия) в рамках договора с этой структурой. Эти выплаты также идут в белорусских рублях.