Минфин Беларуси продолжает выплаты в рублях по евробондам

Ранее Минфин неоднократно сообщал о перечислении дохода в рублях по аналогичным бумагам. В 2022 году белорусские власти заявили, что страна не может гарантировать полноту и своевременность перечисления средств держателям еврооблигаций в инвалюте. По этой причине было решено выплачивать купон в белорусских рублях, переводя их на спецсчета в Беларусбанке.