Как изменились штрафы, пошлины и пособия в Беларуси с 1 января

Если нет техосмотра, и это упущение зарегистрировала камера фотофиксации, в первый раз домой придет «письмо счастья» с предупреждением. Во второй раз уже будет штраф 0,5 БВ (20 рублей). В третий и последующий разы в течение года — 80 рублей (2 БВ).