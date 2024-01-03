Как изменились штрафы, пошлины и пособия в Беларуси с 1 января

Размер базовой величины с 1 января 2024 года вырос на три рубля — теперь она будет составлять не 37, а 40 рублей. В связи с этим увеличиваются размеры автомобильных штрафов, стоимость выдачи паспортов и водительских удостоверений, регистрации транспорта в ГАИ и так далее.
Подробнее о том, как изменились популярные платежи и выплаты в денежном выражении — в материале Sputnik.
Получить паспорт — теперь дороже
Стоимость замены паспорта гражданина Беларуси увеличилась соразмерно базовой величине — на 3 рубля. То есть теперь получить документ, удостоверяющий личность, будет стоить 40 рублей.
Биометрический паспорт обойдется в 2 БВ (80 рублей). Небольшая льгота предусмотрена для пенсионеров, инвалидов I и II группы, а также детей до 14 лет — 1,5 БВ (60 рублей).
Идентификационная карта (ID-карта) будет стоить теперь 60 рублей (1,5 БВ), а для пенсионеров и инвалидов I и II группы — 40 (1 базовая).
Регистрация транспорта и получение водительских прав
Постановка автомобиля на учет в Госавтоинспекции также зависит от размера базовой величины. В прошлом году это стоило 111 рублей, в этом — уже 120 (то есть ровно 3 БВ). Регистрация мотоцикла/прицепа дешевле на одну базовую — 80 рублей. Получение транзитных номеров — одна базовая (40 рублей).
В качестве услуги в ГАИ можно заказать изготовление «красивых» номеров, правда, выльется это в копеечку — 2400 рублей (60 БВ). Подбор «нужных» номеров при их наличии — 400 рублей (10 БВ).
Выдача или обмен водительских прав будет стоить 80 рублей (2 БВ), дубликат — 120 рублей (3 БВ), в/у международного образца — 80 рублей (2 БВ).
Брак, развод и новая фамилия
С 1 января выросли ставки государственной пошлины за совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния, а именно:
- регистрация брака — 40 рублей (1 БВ).
- расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе — 160 рублей (4 БВ).
- изменение фамилии, имени и отчества — 80 рублей (2 БВ).
Регистрация ИП, юрлица и партии
Тем, кто решит зарегистрироваться как юрлицо или индивидуальный предприниматель, необходимо оплачивать госпошлину. Ее размер напрямую зависит от базовой величины.
Так, уплатить за государственную регистрацию ИП отныне придется не 18,5 рублей, как раньше, а 20 рублей (то есть 0,5 БВ). Регистрация коммерческой организации будет стоить 40 рублей (1 БВ), некоммерческой — 20 рублей (половина базовой).
Зарегистрировать политические партии, их союзы (ассоциации) и символику (гимн, значок, вымпел, галстук) обойдется в 800 рублей (20 БВ). Республиканские и международные общественные объединения — 400 рублей (10 базовых), местные общественные объединения — 200 рублей (5 базовых).
Штрафы за нарушение ПДД
За превышение скоростного режима на автомобильных дорогах предусмотрены следующие штрафы (в случаях, если они зафиксированы сотрудником ГАИ):
- от 10 до 20 км/ч — до 40 рублей (до 1БВ).
- от 20 до 30 км/ч — от 40 до 120 рублей (от 1 до 3 БВ).
- от 30 до 40 км/ч — от 120 до 400 рублей (от 3 до 10 БВ).
- от 40 км/ч и выше — от 320 до 480 рублей (от 8 до 12 БВ).
- повторно в течение года — от 200 до 600 рублей (от 5 до 15 БВ); также в этом случае возможно лишение прав до 1 года).
Штрафы за превышение скорости, если «словила» камера, составят:
- от 10 до 20 км/ч — 20 рублей (0,5 БВ).
- от 20 до 30 км/ч — 40 рублей (1 БВ).
- от 30 до 40 км/ч — 120 рублей (3 БВ).
- свыше 40 км/ч — 320 рублей (8 БВ).
Напомним, допустимое превышение скорости без штрафа — до 10 км/ч.
Существенно выросли штрафы за нетрезвое вождение: до 0,8 промилле — 4000 рублей (100 БВ) с лишением права на три года; более 0,8 промилле — 8000 рублей (200 БВ) с лишением удостоверения на 5 лет.
Езда без прав тоже дорого обойдется водителю: первый раз — от 200 до 800 рублей (от 5 до 20 БВ); повторное нарушение в течение года — от 800 до 2000 рублей (от 20 до 50 БВ).
За непристегнутый ремень штраф по-прежнему 1 базовая величина — только теперь это не 37, а 40 рублей.
Отсутствие техосмотра на транспортное средство, зафиксированное сотрудником ГАИ, обойдется в сумму до 120 рублей. Если повезет, можно отделаться предупреждением, но это только на первый раз. Последующие нарушения в течение года могут вылиться в 80−200 рублей (2−5 БВ).
Если нет техосмотра, и это упущение зарегистрировала камера фотофиксации, в первый раз домой придет «письмо счастья» с предупреждением. Во второй раз уже будет штраф 0,5 БВ (20 рублей). В третий и последующий разы в течение года — 80 рублей (2 БВ).
Что касается ДТП, то если у потерпевшего легкие телесные повреждения, штраф будет от 2 до 30 базовых величин (80−1200 рублей). Оставление водителем места ДТП — это штраф в размере 200−1000 рублей (от 5 до 25 базовых).
Пограничная пошлина
Сбор за пересечение государственной границы Беларуси на территории Витебской, Гродненской и Брестской областей ввели с 1 февраля 2023 года. Чтобы выехать из страны на авто, нужно заплатить 1 базовую величину — отныне это 40 рублей.
Пособие по безработице
Это одна из немногих выплат в стране, размер которой установлен по отношению базовой величины, а не к бюджету прожиточного минимума. Право на нее имеют те, кто был уволен по уважительной причине (сокращение численности или штата работников, а также в связи с истечением трудового договора).
Денежное пособие регулярно выплачивается государством лицам, имеющих статус безработных. Его размер зависит от времени, которое гражданин провел без работы: максимальный — 80 рублей (2 БВ), минимальный — 28 рублей (70% БВ).