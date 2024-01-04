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Районы с напряженной ситуацией на рынке труда определили в Беларуси

МИНСК, 4 янв — Sputnik. В Беларуси обновили перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году, следует из постановления правительства № 962 от 29 декабря, которое опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале в четверг.
Источник: Sputnik.by

В список попали 23 района республики (всего их 118).

В Минской области единственным районом, где ситуация на рынке труда продолжается оставаться непростой, является Вилейский.

В Гродненской области тоже один «трудный» район — Дятловский.

В Брестской области таких территорий две — Ивацевичский и Малоритский районы, а в Гомельской области четыре — Ельский, Наровлянский, Речицкий и Хойникский.

Весьма напряженная ситуация на рынке труда в Могилевской области, где в перечень попали Дрибинский, Кличевский, Краснопольский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский и Чериковский районы.

Лидер — Витебская область, где в восьми районах есть проблемы на рынке труда. Это Бешенковичский, Верхнедвинский, Поставский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Чашникский, Шумилинский районы.

Напомним, что уровень безработицы в Беларуси — один из самых низких среди стран ЕАЭС. В 2022 году этот показатель составлял 3,6%.

В России, к примеру, он равен 3,9%, в Казахстане и Кыргызстане — 4,9%, в Армении — 13,4%. Данные указаны в отношении лиц в возрасте от 15 лет и старше.

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