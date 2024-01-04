К 2026 году Узбекистан полностью остановит производство бензина АИ-80

В ведомстве рассказали, что с будущего года планируется прекратить производство и импорт АИ-80. Так, к 2025 году производство бензина этой марки будет остановлено на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), к 2026 году — на Бухарском НПЗ.