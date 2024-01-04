К 2026 году Узбекистан полностью остановит производство бензина АИ-80

В ведомстве рассказали, что с будущего года планируется прекратить производство и импорт АИ-80. Так, к 2025 году производство бензина этой марки будет остановлено на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), к 2026 году — на Бухарском НПЗ.
Бензин АИ-80 запрещен во многих странах. На данный момент в регионе потребителями бензина этой марки являются только Узбекистан и Афганистан, говорится в сообщении Минэнерго.
Также отмечается, что в Узбекистане насчитывается около 4,5 миллиона автомобилей, в частности, 700 тысяч — в Ташкенте. Большинство машин ездят на бензине АИ-80, что существенно усложняет экологическую ситуацию.
Напомним, что о планах поэтапного отказа говорится уже давно. В 2020 году об этом заявлял заместитель министра энергетики Бехзот Нарматов, в 2021 году — директор Департамента «Узбекнефтегаз» Хушнуджон Махмуджонов.