В 2023 году за услугами в сфере жилья москвичи обратились более 150 тысяч раз

В 2023 году москвичи воспользовались государственными и иными услугами и сервисами в жилищной сфере более 150 тысяч раз. Из них свыше 106 тысяч обращений поступило через портал mos.ru. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Количество обращений за государственными услугами и сервисами в жилищной сфере в электронном виде растет. В 2023 году более чем из 150 тысяч заявок 70 процентов поступило онлайн, тогда как в 2022-м через портал mos.ru подали 65 процентов обращений от общего количества», — отметил Максим Гаман.
Самым востребованным в этой сфере стал сервис, позволяющий узнать место в очереди на улучшение жилищных условий. В 2023 году им воспользовались около 70 тысяч раз. За услугой по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье, а также за услугой по заключению договора соцнайма или дополнительного соглашения к нему граждане обратились более 26 и 20 тысяч раз соответственно.
Департамент городского имущества предоставляет более 20 различных услуг и сервисов в жилищной сфере. Практически все из них доступны онлайн. Перевод госуслуг в цифровой формат завершился в 2022 году. При этом для удобства москвичей сохранена традиционная бумажная альтернатива: заявители также могут обратиться в центры госуслуг «Мои документы». Исключение составляет только заказ справок на права, зарегистрированные до 1998 года, и перевод жилого помещения в нежилое. Эти услуги предоставляются только на портале mos.ru.
В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что в этом году на портале mos.ru также появилась услуга «Выкуп жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по отдельным видам договоров». Ранее для ее получения необходимо было несколько раз очно посещать службу одного окна. Теперь подать заявку и загрузить документы можно онлайн на mos.ru в любое время, а уведомление о готовности договора поступит в личный кабинет пользователя.
Сегодня жителям на портале mos.ru доступно более 400 услуг и сервисов столичных департаментов и подведомственных организаций.