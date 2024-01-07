В 2023 году за услугами в сфере жилья москвичи обратились более 150 тысяч раз

Самым востребованным в этой сфере стал сервис, позволяющий узнать место в очереди на улучшение жилищных условий. В 2023 году им воспользовались около 70 тысяч раз. За услугой по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье, а также за услугой по заключению договора соцнайма или дополнительного соглашения к нему граждане обратились более 26 и 20 тысяч раз соответственно.