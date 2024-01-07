Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады

Материальное положение учитывается при назначении единого пособия (выплаты женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и родителям детей до 17 лет, проходящим по критериям нуждаемости) и пособия по малообеспеченности. Это же касается субсидий на оплату услуг ЖКХ. Главный критерий — нуждаемость: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума.