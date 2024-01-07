Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады

При назначении большинства социальных пособий учитывают всю совокупность доходов, включая величину банковских вкладов. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Юриста цитирует «Прайм».
Материальное положение учитывается при назначении единого пособия (выплаты женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и родителям детей до 17 лет, проходящим по критериям нуждаемости) и пособия по малообеспеченности. Это же касается субсидий на оплату услуг ЖКХ. Главный критерий — нуждаемость: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума.
«Соответственно, для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут».
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