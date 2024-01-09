Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

Андрей Воробьев добавил, что, как выяснилось, котельная «управляется из рук вон плохо» — в частности, там практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал. Также он раскритиковал финансирование и само состояние котельной. «После того как произошли неполадки на этом закрытом объекте, с большой задержкой — около семи часов — в единую диспетчерскую службу поступила финальная информация об остановке котла. Остановка котла — это первое и самое страшное», — отметил губернатор.