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Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства области сообщил, что ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован. По словам главы региона, такое решение было принято президентом Владимиром Путиным. На территории завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в городе Климовска без отопления остались жители 173 многоквартирных домов.
Климовский специализированный патронный завод
Источник: РИА "Новости"

Как пояснил Воробьев, остановка котельной и ее заморозка «предполагает очень сложные оперативные мероприятия».

«По решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — рассказал губернатор, которого цитирует телеканал «360».

Андрей Воробьев добавил, что, как выяснилось, котельная «управляется из рук вон плохо» — в частности, там практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал. Также он раскритиковал финансирование и само состояние котельной. «После того как произошли неполадки на этом закрытом объекте, с большой задержкой — около семи часов — в единую диспетчерскую службу поступила финальная информация об остановке котла. Остановка котла — это первое и самое страшное», — отметил губернатор.

Администрация Подольска называла причиной отключения отопления прорыв теплотрассы из-за аварии в котельной Климовского специализированного патронного завода. Власти города ввели локальный режим ЧС. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин утверждал, что региональные власти узнали об инциденте спустя сутки после жалоб граждан в соцсетях. Андрей Воробьев попросил СКР через суд передать котельную в муниципальную собственность. Губернатор пообещал, что к вечеру сегодняшнего дня, 9 января, во все дома Климовска должны восстановить подачу отопления.

Лаура Кеффер

ЖКХ