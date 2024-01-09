Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

Как пояснил Воробьев, остановка котельной и ее заморозка «предполагает очень сложные оперативные мероприятия».
«По решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — рассказал губернатор, которого цитирует телеканал «360».
Андрей Воробьев добавил, что, как выяснилось, котельная «управляется из рук вон плохо» — в частности, там практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал. Также он раскритиковал финансирование и само состояние котельной. «После того как произошли неполадки на этом закрытом объекте, с большой задержкой — около семи часов — в единую диспетчерскую службу поступила финальная информация об остановке котла. Остановка котла — это первое и самое страшное», — отметил губернатор.
Администрация Подольска называла причиной отключения отопления прорыв теплотрассы из-за аварии в котельной Климовского специализированного патронного завода. Власти города ввели локальный режим ЧС. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин утверждал, что региональные власти узнали об инциденте спустя сутки после жалоб граждан в соцсетях. Андрей Воробьев попросил СКР через суд передать котельную в муниципальную собственность. Губернатор пообещал, что к вечеру сегодняшнего дня, 9 января, во все дома Климовска должны восстановить подачу отопления.
Лаура Кеффер