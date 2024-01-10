В Росптицесоюзе не уверены, что яйца подешевеют

Однако, по информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря (более свежие данные обещают опубликовать лишь к выходным) цены на яйца не только не снизились, но и, наоборот, подросли — в среднем по стране на четыре процента, а местами на 5,1−10,2 процента. Снижение же при этом отмечалось лишь в трех регионах и то незначительное — от 0,1 до 0,3 процента.