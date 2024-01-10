В Перми планируется частичная реконструкция ЦУМа

В Перми планируется частичная реконструкция здания ЦУМа на улице Ленина, 45. Собственник объекта намерен провести капремонт нулевого этажа и пристройки, где раньше располагался общественный туалет. Проект реконструкции торгового центра прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Информация указана на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
В пристройке планируется обустроить вход в здание со стороны улицы Ленина и установить витражи. В помещении на нулевом этаже будет проведена перепланировка. Существующие перегородки демонтируют и установят стеклянные для размещения торговых секций. Между первым и нулевым этажами оборудуют лестничные марши.
Напомним, ЦУМ в Перми открылся 29 декабря 1965 года. Тогда это был крупнейший на Урале универсальный магазин. Расположенный на перекрестке центральных улиц ЦУМ быстро стал одной из визитных карточек города. В 2010 году внешний вид торгового центра несколько изменился — фасад четырехэтажного здания был покрыт пленкой с изображениями элементов пермского звериного стиля. Позже со здания убрали вывеску «Универмаг “Пермь”, и осталось название “ЦУМ”.