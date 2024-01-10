В Перми планируется частичная реконструкция ЦУМа

Напомним, ЦУМ в Перми открылся 29 декабря 1965 года. Тогда это был крупнейший на Урале универсальный магазин. Расположенный на перекрестке центральных улиц ЦУМ быстро стал одной из визитных карточек города. В 2010 году внешний вид торгового центра несколько изменился — фасад четырехэтажного здания был покрыт пленкой с изображениями элементов пермского звериного стиля. Позже со здания убрали вывеску «Универмаг “Пермь”, и осталось название “ЦУМ”.