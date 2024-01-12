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Первую партию риса из Китая привезли в Хабаровский край через «Покровку»

Специалисты подтвердили безопасность продукции и допустили продукцию в оборот.
рис
Источник: Freepik

Первую партию риса из Китая привезли в Хабаровский край через «Покровку», сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В регионе после открытия наплавного моста через пункт пропуска возобновилось поступление импортной продукции.

Грузовики с рисом из Китая стали прибывать в конце декабря, всего приехало 49 машин. Специалисты проверили документы на продукцию и отобрали пробы для лабораторных исследований.

Специалисты подтвердили безопасность продукции и допустили продукцию в оборот.