Первую партию риса из Китая привезли в Хабаровский край через «Покровку», сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
В регионе после открытия наплавного моста через пункт пропуска возобновилось поступление импортной продукции.
Грузовики с рисом из Китая стали прибывать в конце декабря, всего приехало 49 машин. Специалисты проверили документы на продукцию и отобрали пробы для лабораторных исследований.
Специалисты подтвердили безопасность продукции и допустили продукцию в оборот.