В Татарстане средняя зарплата выросла до 59,5 тысячи рублей

За 10 месяцев 2023 года — с январь по октябрь, размер средней зарплаты в Татарстане вырос более чем на 18% и составил 59,5 тысячи рублей, следует из официальных данных Минтруда республики. В то же время, согласно информации ведомства, реальная зарплата в регионе за указанный период выросла всего на 13%. По этому показателю Татарстан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.