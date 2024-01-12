Российские аналоги поездов «Ласточка» появятся в 21 регионе

Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» с именем «Финист» отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход «Финистов» на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре 2023 года замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.