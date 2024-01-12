Российские аналоги поездов «Ласточка» появятся в 21 регионе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полностью российские аналоги электропоездов «Ласточка» будут курсировать в 21 российском регионе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии “Ласточка” — абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства», — сообщил Белозеров.
Речь идет о поезде ЭС104. Он получил название «Финист». Это модель новой так называемой «Ласточки», созданной полностью из российских комплектующих. «Финист» имеет пять вагонов и 416 мест (в «Ласточке», построенной «Синара — транспортные машины» вместе с немецким концерном Siemens на заводе «Уральские локомотивы», было 346 посадочных мест).
Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет. Есть USB-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из «фишек» «Финиста» стало большее число туалетов — три вместо двух в его предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.
Первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» с именем «Финист» отправился в первый рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 28 декабря. Поезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области, далее планируется выход «Финистов» на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье. В ноябре 2023 года замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что такие поезда могут появиться и на маршрутах Пермского края.