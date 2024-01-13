В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Из Фонда реконструкции и развития на финансирование проектов по привлечению зарубежных передовых технологий, производству инновационных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники «Асакабанк» выделяется кредитная линия в размере $100 млн на срок до 10 лет, включая льготный период до 4 лет, по ставке 5% годовых. Об этом сообщает Norma.