В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Из Фонда реконструкции и развития на финансирование проектов по привлечению зарубежных передовых технологий, производству инновационных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники «Асакабанк» выделяется кредитная линия в размере $100 млн на срок до 10 лет, включая льготный период до 4 лет, по ставке 5% годовых. Об этом сообщает Norma.
Данную меру предусматривает постановление президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию фармацевтической отрасли и ускорению реализации инвестиционных проектов».
Также согласно документу, «Асакабанк» совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли до конца 2024 года привлекаются кредитные линии в размере $500 млн из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов.
Постановление утверждает:
«дорожную карту» по развитию фармацевтической отрасли и ускорению реализации инвестиционных проектов в 2024—2025 годах;
сводные параметры инвестиционных проектов, реализуемых в сфере фармацевтики;
план мероприятий по активизации деятельности инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park».
Кроме того, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park» Агентства по развитию фармацевтической отрасли будет создан «Кластер биотехнологий».
Для дальнейшей поддержки отечественных производителей фармацевтической продукции:
ежегодно до 1 декабря Минздрав исходя из потребностей медицинских учреждений формирует и размещает на интернет-сайте спрос и потребности на фармацевтическую продукцию для следующего года;
с 1 марта 2024 года внедряется система, в соответствии с которой госзаказчик при осуществлении госзакупок может включать в один лот только один вид фармацевтической продукции (лекарственные средства и изделия медицинского назначения по международному непатентованному наименованию);
с 1 января 2025 года закупка всеми медицинскими учреждениями фармацевтической продукции, закупаемой в нецентрализованном порядке, поэтапно переводится на централизованный порядок.
До конца 2024 года будут созданы склады региональных медицинских организаций на основе требований «Надлежащей практики хранения — (GSP)» и обеспечены специальными грузовыми автотранспортными средствами для доставки термолабильных лекарственных средств.