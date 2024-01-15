Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Вечером воскресенья в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих работников оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.