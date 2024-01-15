Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении.
Вечером воскресенья в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих работников оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.
Утром в субботу в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч «квадратов» произошло обрушение.
В воскресенье днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Информации о пострадавших не поступало.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.