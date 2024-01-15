Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там начался сильный пожар, сообщили в Telegram-канале компании.
Источник: РИА Новости

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении.

Вечером воскресенья в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара. В компании поясняли, что некоторые из этих работников оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.

Утром в субботу в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч «квадратов» произошло обрушение.

В воскресенье днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.

В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Информации о пострадавших не поступало.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.

пожары