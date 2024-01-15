Во Владивостоке выйдут на маршруты 15 новых пассажирских автобусов

В 2024 году на маршруты во Владивостоке выйдут 15 новых автобусов. Администрация города закупила транспортные средства: 10 автобусов большой вместимости и 5 — средней. Все автобусы будут направлены на работу в муниципальное автотранспортное предприятие «ВПОПАТ № 1».
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, автобусы большого класса ЛиАЗ, произведенные в России, оснащены современным оборудованием. В машинах установлены системы ГЛОНАСС, видеонаблюдения, отопления и кондиционирования. Особое внимание уделено удобству пассажиров: автобусы имеют большую площадку для размещения колясок, а также откидную аппарель для комфортного доступа к транспорту.
Приобретение автобусов стало возможным благодаря специальному казначейскому кредиту. Это позволит обновить автобусный парк и улучшить условия пассажирского транспорта во Владивостоке.
Напомним, что уже несколько лет администрация муниципалитета работает над развитием пассажирских маршрутов. Появляются выделенные полосы для общественного транспорта, новые автобусы.