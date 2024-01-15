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Во Владивостоке выйдут на маршруты 15 новых пассажирских автобусов

Машины закупила администрации города, пять автобусов будут работать в отдалённых от центра города районах.
Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

В 2024 году на маршруты во Владивостоке выйдут 15 новых автобусов. Администрация города закупила транспортные средства: 10 автобусов большой вместимости и 5 — средней. Все автобусы будут направлены на работу в муниципальное автотранспортное предприятие «ВПОПАТ № 1».

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, автобусы большого класса ЛиАЗ, произведенные в России, оснащены современным оборудованием. В машинах установлены системы ГЛОНАСС, видеонаблюдения, отопления и кондиционирования. Особое внимание уделено удобству пассажиров: автобусы имеют большую площадку для размещения колясок, а также откидную аппарель для комфортного доступа к транспорту.

Три автобуса средней вместимости марки «ПАЗ Вектор Next» рассчитаны на 19 посадочных мест. Они будут использоваться на дальних маршрутах острова Русский. Еще два автобуса также будут направлены на отдаленные городские территории.

Приобретение автобусов стало возможным благодаря специальному казначейскому кредиту. Это позволит обновить автобусный парк и улучшить условия пассажирского транспорта во Владивостоке.

Напомним, что уже несколько лет администрация муниципалитета работает над развитием пассажирских маршрутов. Появляются выделенные полосы для общественного транспорта, новые автобусы.