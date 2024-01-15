ЕАБР: инфляционное давление сохранится в Беларуси в 2024 году

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Ускорение роста потребительских цен в Беларуси происходит на фоне повышенного внутреннего спроса и инфляции в России, сообщили эксперты Евразийского банка развития.
Напомним, в декабре 2023-го инфляция по сравнению с декабрем 2022-го составила 5,8%. При этом месячный рост цен был зафиксирован на уровне 0,9%.
Больше всего в минувшем месяце подорожали продовольственные товары (6,8%). В сегменте непродовольственных товаров индекс потребительских цен составил 2,9%. Стоимость услуг увеличилась в целом на 8,1%.
В ЕАБР пояснили, что ускорение роста цен в республике происходит на фоне закономерных процессов: в России, которая является основным торговым партнером Беларуси, увеличился внутренний спрос (в том числе на такой продукт, как куриные яйца), инфляция также остается высокой.
Эксперты ожидают, что в 2024 году инфляционное давление в Беларуси сохранится, однако на росте цен это скажется не сильно: правительство продолжит их регулировать.
Ранее в ЕАБР отмечали, что инфляция в республике в 2024-м ускорится до 8%.