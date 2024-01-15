Не верится, а министр Алаиба не даст соврать: Молдова сливами и персиками «завалила» Европу

«Такой рост — это не только экономический показатель, но и результат работы наших фермеров. Мы будем поддерживать их путем диверсификации экспортных рынков. Мы добились расширения либерализованной торговли с ЕС, было подписано Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ и продвигается обновление Соглашения о свободной торговле с Турцией. Мы прилагаем эти усилия для поддержки всех отраслей нашей экономики, чтобы предлагать качественные продукты и услуги».