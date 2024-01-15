Не верится, а министр Алаиба не даст соврать: Молдова сливами и персиками «завалила» Европу

В 2023 году экспорт сливы, вишни, абрикосов, вишни и персиков из Молдовы увеличился на 82% по сравнению с 2022 годом. Такие цифры представил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба.
По его словам, экспорт по этой части составил 1,446 млн леев, или более 81 млн долларов. На ЕС приходился 61% экспорта. Основными рынками наших фруктов являются Румыния (16%), Польша (12%), Германия (10%), Латвия (4%) и Нидерланды (3%).
«Такой рост — это не только экономический показатель, но и результат работы наших фермеров. Мы будем поддерживать их путем диверсификации экспортных рынков. Мы добились расширения либерализованной торговли с ЕС, было подписано Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ и продвигается обновление Соглашения о свободной торговле с Турцией. Мы прилагаем эти усилия для поддержки всех отраслей нашей экономики, чтобы предлагать качественные продукты и услуги».
В июле 2023 года Европейский парламент принял решение продлить на год приостановление действия налогов и квот на импорт, применяемых к продукции, экспортируемой из Республики Молдова в Европейский союз.