270 лайнеров МС-21 из Иркутска планируют передать авиаперевозчикам до 2030 года

Инвестпроект по производству и выпуску более 600 гражданских самолетов планируют реализовать в РФ до 2023 года. В частности, отечественным авиаперевозчикам намерены передать 142 самолёта SSJ-New, 270 лайнеров МС-21−310, 70 самолётов Ил-114−300, 115 машин Ту-214 и 12 самолётов Ил-96−300. На возвратной основе инвестпроект позволит привлечь 283,8 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства.
Господдержка проекта позволит расширить производство отечественной авиатехники, даст возможность обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания воздушных судов.
«В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны», — отметил Михаил Мишустин.
Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил президенту страны Владимиру Путину о планах Иркутского авиазавода по созданию лайнеров МС-21. С его слов, работы на предприятии идут полным ходом. Шесть бортов намерены выпустить в 2024 году.
Подчеркнем, что в настоящий момент создают полностью импортонезависимую версию самолета МС-21−300.
Добавим, что Росавиация одобрила перевозку максимального числа пассажиров на Иркутском МС-21 — до 211 человек. Специалисты провели испытания, в ходе которых удалось провести аварийную эвакуацию за 81,7 секунды.