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270 лайнеров МС-21 из Иркутска планируют передать авиаперевозчикам до 2030 года

Работу проведут в рамках инвестпроекта по производству и выпуску гражданских самолетов.
Источник: Правительство Иркутской области

Инвестпроект по производству и выпуску более 600 гражданских самолетов планируют реализовать в РФ до 2023 года. В частности, отечественным авиаперевозчикам намерены передать 142 самолёта SSJ-New, 270 лайнеров МС-21−310, 70 самолётов Ил-114−300, 115 машин Ту-214 и 12 самолётов Ил-96−300. На возвратной основе инвестпроект позволит привлечь 283,8 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства.

Премьер-министра Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении нового инвестпроекта по производству воздушных судов и двигателей в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Господдержка проекта позволит расширить производство отечественной авиатехники, даст возможность обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания воздушных судов.

«В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны», — отметил Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил президенту страны Владимиру Путину о планах Иркутского авиазавода по созданию лайнеров МС-21. С его слов, работы на предприятии идут полным ходом. Шесть бортов намерены выпустить в 2024 году.

Подчеркнем, что в настоящий момент создают полностью импортонезависимую версию самолета МС-21−300.

Добавим, что Росавиация одобрила перевозку максимального числа пассажиров на Иркутском МС-21 — до 211 человек. Специалисты провели испытания, в ходе которых удалось провести аварийную эвакуацию за 81,7 секунды.