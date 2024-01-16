270 лайнеров МС-21 из Иркутска планируют передать авиаперевозчикам до 2030 года

Инвестпроект по производству и выпуску более 600 гражданских самолетов планируют реализовать в РФ до 2023 года. В частности, отечественным авиаперевозчикам намерены передать 142 самолёта SSJ-New, 270 лайнеров МС-21−310, 70 самолётов Ил-114−300, 115 машин Ту-214 и 12 самолётов Ил-96−300. На возвратной основе инвестпроект позволит привлечь 283,8 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства.