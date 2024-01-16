В СФР рассказали, как новосибирцам получить выплаты на рождение ребенка.
Из Социального фонда на выплаты жителям Новосибирской области направили 653 миллиона рублей. В настоящее время размер выплаты на рождение ребенка в Новосибирской области составляет 27 490,84 рублей, однако уже 1 февраля эта сумма будет проиндексирована.
Для получения выплаты работающие родители должны обратиться к своему работодателю. Сами же выплаты назначаются Социальным фондом на основе данных из ЗАГС.
Неработающие родители должны обратиться с заявлением в Соцфонд в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Подать документы можно на портале Госуслуг, в МФЦ или непосредственно в офисах СФР.
Право на получение выплат также имеют студенты вузов, ссузов и заведений ДПО.
Также получать пособие могут опекуны, усыновители или приемные родители. Если все госорганы передали сведения в Соцфонд, то получателям будет достаточно подать заявление. В противном случае заявители могут сами предоставить необходимые документы.
Пособия перечисляются на банковскую карту получателя или через отделения Почты России.
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