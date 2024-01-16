Тарифы на электроэнергию могут вырасти в Казахстане

В Казахстане могут повысить тариф на электроэнергию. Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Мы получили заявки на повышение предельного тарифа — максимальный рост до 40%. Но это по заявкам. Понятно, что мы будем изучать структуру каждой заявки, целесообразность повышения тех или иных видов затрат. Повышение (тарифов в 2023 году — Ред.) было направлено только на необходимое проведение капитальных ремонтов и частично на повышение заработной платы (работников сектора — Ред.)», — отметил он.
Министр уточнил, что есть и другие затраты, связанные со снижением потерь, с реализацией инвестиционных программ.
«Мы не допустим резкого роста тарифов на электроэнергию, но исходя из предварительного анализа, более 20% цены могут вырасти для тех предприятий, которые подали соответствующие заявки. 24 субъекта из 40 подали, по этим предприятиям будет проведена соответствующая корректировка тарифа», — подчеркнул глава Минэнерго.
Напомним, с июля 2023 года в Казахстане повысили тарифы на коммунальные услуги. Тогда министр национальной экономики Алибек Куантыров пояснял, что причиной повышения тарифов является износ сетей, а также необходимость повышения зарплаты работников этой сферы. «Нужно поднимать заработную плату сотрудникам ЖКХ, это несколько сотен тысяч человек. К сожалению, из-за низкой зарплаты люди уходят», — сообщал Алибек Куантыров.