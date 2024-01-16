Тарифы на электроэнергию могут вырасти в Казахстане

«Мы получили заявки на повышение предельного тарифа — максимальный рост до 40%. Но это по заявкам. Понятно, что мы будем изучать структуру каждой заявки, целесообразность повышения тех или иных видов затрат. Повышение (тарифов в 2023 году — Ред.) было направлено только на необходимое проведение капитальных ремонтов и частично на повышение заработной платы (работников сектора — Ред.)», — отметил он.