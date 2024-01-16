На 10 лет вперед. В Волгоградской области озвучили промышленные планы

В апреле 2023 года на встрече с активом области Андрей Бочаров поставил задачи до 2034 года. Одна из наиболее важных — нарастить вклад отрасли в ВРП с сегодняшних 26% до 33,5%. Также планируется к этой дате удвоить объем годового промышленного производства до 2,2 трлн рублей. Объем накопленных инвестиций через 10 лет должен составить не меньше 750 млрд рублей. Все вместе это позволит создать не меньше 11 тысяч рабочих мест.