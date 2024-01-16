На 10 лет вперед. В Волгоградской области озвучили промышленные планы

Заседание совета по развитию промышленности и ТЭК Волгоградской области состоялось 16 января. Были озвучены итоги проведенной работы и названы основные направления деятельности в 2024 году и на ближайшее десятилетие. Куда придут за это время предприятия региона, выяснял vlg.aif.ru.
Приросли производством.
Индустриальный комплекс — основа социально-экономического развития региона. От того, насколько активно развивается отрасль, повышается технологический суверенитет зависит благополучие его жителей. На сегодняшний день по словам губернатора Андрея Бочарова, который провел заседание, предприятия области справляются с задачами гособоронзаказа, выпускают широкий спектр гражданской продукции.
«В среднем промышленность обеспечивает больше четверти валового регионального продукта. Если быть более точным, это 26%. В формировании налоговых доходов региона она занимает ведущее место», — подчеркнул губернатор.
Предварительные итоги 2023 года показывают — промышленный комплекс области выполнил поставленные перед ним задач и достиг основных целевых показателей. Индекс промпроизводства должен превысить 100% и обеспечить прирост в основных отраслях промышленности, в том числе, в обрабатывающих.
Регион участвует в программе импортозамещения, диверсифицирует экспортную деятельность, развивает кооперацию. Металлургия, машиностроение и химический комплекс обеспечили рост выпуска продукции в натуральном выражении.
При этом условия, в которых приходилось работать, легкими не назовешь.
30 опорных проектов.
Один из факторов развития промышленности региона — господдержка отрасли. В 2023 году она по предварительным данным составила больше 11 млрд рублей, за 10 лет превысила 40 млрд рублей. И она себя оправдала — за этот же срок только в консолидированный бюджет области промышленность перечислила около 350 млрд рублей, почти в девять раз больше объемов господдержки.
В апреле 2023 года на встрече с активом области Андрей Бочаров поставил задачи до 2034 года. Одна из наиболее важных — нарастить вклад отрасли в ВРП с сегодняшних 26% до 33,5%. Также планируется к этой дате удвоить объем годового промышленного производства до 2,2 трлн рублей. Объем накопленных инвестиций через 10 лет должен составить не меньше 750 млрд рублей. Все вместе это позволит создать не меньше 11 тысяч рабочих мест.
Тогда называлось 11 приоритетных проектов. Сейчас мы говорим уже о 30 с лишним опорных проектах на сумму свыше 800 млрд рублей. Практически все они — уже не на бумаге, а в той или иной степени реализуются.
В числе наиболее крупных — создание всероссийского центра по производству специальных и нержавеющих сталей. Уже на его основе будет организован промышленно-индустриальный парка по металлургии. Продолжится развитие промплощадки «Химпром» и развитие газотранспортной системы «Южный поток». Завод «Каустик» станет площадкой для создания современного газохимического комплекса. На проектную мощность выйдет Котельниковский ГОК. Будут модернизированы Волжская ГЭС, предприятия компании «ЛУКОЙЛ» и «Красного Октября». Не останутся на нынешних позициях и другие промпредприятия.